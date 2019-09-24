С Януковича сняли санкции ЕС: появилось пояснение суда

Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) снял персональные санкции против украинского беглого президента Виктора Януковича, которые были наложены в 2018 году.

Но при этом бывший гарант остается под действующими санкциями до марта 2020 года, сообщает ВВС.

На сайте суда опубликовано решение, в котором сказано, что отменяются санкции ЕС против Януковича, которые были введены в марте 2018-го только на год. То есть в марте 2019-го срок действия этих санкций уже истек.

"Суд аннулирует решение от 5 марта 2018 года", – говорится в решении суда.

Отмечается, что суд ЕС уже несколько раз отменял санкции в отношении украинских чиновников времен Виктора Януковича и к нему самому. В нынешнем решении указывается, что 5 марта 2018 года ЕС продлил санкции в отношении Януковича, внеся изменения в первоначального решения о введении санкций от 2014 года. И именно это решения о санкциях в отношении Януковича отменил европейский суд.

При этом санкций, которые ЕС принял в марте 2019-го, это решение не касается и они остаются в силе.

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого украинского президента Виктора Януковича.

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