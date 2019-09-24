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24 сентября • обновлено в 15:45
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С Януковича сняли санкции ЕС: появилось пояснение суда

1.8т Читать материал на украинском

Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) снял персональные санкции против украинского беглого президента Виктора Януковича, которые были наложены в 2018 году.

Но при этом бывший гарант остается под действующими санкциями до марта 2020 года, сообщает ВВС.

На сайте суда опубликовано решение, в котором сказано, что отменяются санкции ЕС против Януковича, которые были введены в марте 2018-го только на год. То есть в марте 2019-го срок действия этих санкций уже истек.

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"Суд аннулирует решение от 5 марта 2018 года", – говорится в решении суда.

Отмечается, что суд ЕС уже несколько раз отменял санкции в отношении украинских чиновников времен Виктора Януковича и к нему самому. В нынешнем решении указывается, что 5 марта 2018 года ЕС продлил санкции в отношении Януковича, внеся изменения в первоначального решения о введении санкций от 2014 года. И именно это решения о санкциях в отношении Януковича отменил европейский суд.

При этом санкций, которые ЕС принял в марте 2019-го, это решение не касается и они остаются в силе.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого украинского президента Виктора Януковича.

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Персона
Виктор Янукович
Теги
санкции Европейский Союз
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это скорее тварям расейским надо. Эти скоты хоть где-то хотят "иметь успех"!)))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
к0кёл к0кёссрачич, ты - д@бил?)))
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Махно Володимир
Махно Володимир
яныка уже ждут в Украине. "деревянный макинтош" уже пошит для него! овощ, поскорее прилетай. вэлком бэк!.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Махно Володимир, да х№ер он приедет... он от брошенного яйца падал в обморок от испуга...
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