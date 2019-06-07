С военными кораблями России и США произошло ЧП в океане: видео инцидента

Военные корабли России и США едва не столкнулись в западной части Тихого океана. Обе стороны обвиняют друг друга в случившемся.

Тихоокеанский флот России заявил, что крейсер USS Chancellorsville прошел лишь в 50 метрах перед кораблем "Адмирал Виноградов" (6:35 по киевскому времени). Об этом сообщает "ВВС Украина" (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Российский корабль был вынужден выполнить "аварийное маневрирование", чтобы избежать столкновения. Однако американские военные обвиняют россиян, утверждая, что их корабль несет ответственность за инцидент.

С военными кораблями России и США произошло ЧП в океане

Командир седьмого флота США Клейтон Досс назвал русских "опасными и непрофессиональными", заявив, что их корабль "совершил опасный маневр против USS Chancellorsville".

Он назвал российское заявление "пропагандой". Корабль "Адмирал Виноградов" подошел на расстояние в 15-30 метров от USS Chancellorsville в Филиппинском море, сообщают США.

С военными кораблями России и США произошло ЧП в океане

Российский Тихоокеанский флот заявил, что инцидент произошел на юго-востоке Восточно-Китайского моря и добавил, что они отправили ноту протеста командованию кораблями США.

В заявлении сказано, что американский военный корабль "внезапно изменил направление и перерезал путь"Адмиралу Виноградову" всего за 50 метров", заставив российский экипаж сделать быстрый маневр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее корабль России зашел в территориальные воды Украины. Это произошло из-за шторма.

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