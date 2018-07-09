С вероятностью 80%: в Кабмине ожидают ареста Продана

Кабинет министров Украины ожидает с вероятностью в 80% задержание и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

По инициативе управления по борьбе с коррупцией СБУ и под процессуальным руководством ГПУ был проведен ряд обысков в винницкой ГФС. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве.

В результате, был задержан глава винницкой службы Руслан Осмоловский, которого доставили в Печерский районный суд Киева для определения меры пресечения.

Мирослав Продан

Отмечается, что Осмоловский был первым заместителем винницкой ГФС , когда ее возглавлял Продан.

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"Задержан Осмоловский по вялотекущему делу, открытому в 2016 году по событиям 2015 года. Возможно, дело связано со сбором и экспортом грецких орехов. Но чьи это орехи - Руслана Осмоловского, Мирослава Продана или Игоря Кононенко, - придется объективно разбираться", - сообщил источник.

По его данным, 9 июля были проведены обыски у водителей Продана. СБУ получила аудио- и видеозаписи, свидетельствующие о том, что и.о. главы службы переступил черту закона. Потому в Кабмине ожидают, что управление по борьбе с коррупцией СБУ предпримет шаги непосредственно против Продана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине будет усилена борьба с контрабандой на таможне, из-за которой потери составляют 105 миллиардов гривень в год.

27 июня в Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность сети "конвертов" под прикрытием ГФС.

9 июля ГПУ провела обыски в Государственной фискальной службе в Винницкой области, во время которых был задержал Осмоловский.