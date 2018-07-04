"Когда пришли за ними - мы молчали. Когда пришли за нами - кричать было уже некому". Украинцы сегодня "проспали" потерю ещё целого ряда своих гражданских прав.

Сегодня, 03.07.2018 г., Верховна Рада приняла законопроект 6027-д "о восстановлении кредитования"*. Честно говоря, прочитав окончательную версию закона, я не понимаю кого теперь кредитовать, потому что только полный полоумный идиот теперь пожелает в Украине взять кредит. А полоумным идиотам, как известно, кредиты не дают. Я бы назвал этот закон "о полном попрании права собственности в угоду рейдерам" - так яснее становится его суть.

Этим законом вносятся изменения в законы и кодексы (что особо важно) Украины. И изменения эти необоснованно и однобоко усиливают позицию кредитора. Теперь кредитор - это истина, не требующая доказательств, и освобожденная от судов и разбирательств. Вкратце, среди изменений есть такие.

Поручители теперь не могут быть освобождены от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю. Также меняется подход к имущественной поруке - если я "заложил" имущество, поручившись за друга и будучи готовым рискнуть этим имуществом, то теперь у меня отберут не только заложенное, а и всё, чем я владею. А если я посмею умереть, то и всё, чем владеют мои наследники.

Наследники заемщика, умершего не погасив кредит, теперь обязаны (а не "имеют право") вступить в наследство долга и отдать за этот долг всё, чем владеют. Исключений нет.

"Ипотечная оговорка" о порядке урегулирования спора в случае возникновения такового, теперь является правоустанавливающим документом на недвижимость. Прикольно, да? И кредитор просто идёт к нотариусу и переоформляет право собственности на залог на себя. Без судов и разбирательств. И плевать на защиту Конституцией неприкосновенности жилья и слова в ней "запрещено иначе нежели по решению суда".

В общем, выбиты из законодательства все положения, позволявшие сохранять баланс прав кредитора и заемщика. Теперь кредитор во всём прав и никому ничего не должен доказывать. А если заемщик не согласен (например, с завышенной суммой долга - а это в моей судебной практике происходит во всех кредитах), то и Бог с ним - это его, заемщика, личные гигиенические проблемы.

Около двух лет депутаты мусолили этот законопроект. Общественное движение "Финансовый майдан" кричало во всеуслышание об абсурдности, разбалансированности и недобросовестности этого законопроекта. Тоже самое два года назад прокричал и я, но мало кто услышал. Трижды Верховна Рада, под давлением Финмайдана, отказывалась поддерживать этот бредовый законопроект и его снимали с рассмотрения, но "банковское лобби" меняло две-три строчки и повторно подавало этот опус.

И вот сегодня его приняли, а стало это возможным, потому что единственные кто молчали и спали - это сами украинцы. С которых теперь сдерут три шкуры даже за долг по банальной карточке. А всё потому что "гражданская активность" у нас возникает только когда происходит "шкурняк". Вот только, дорогие украинцы, хаты с краю горят первыми - этот момент вы не учли.

Сейчас многие, читающие этот текст, позлорадствуют - "а нефиг было нагребать кредиты". Я не буду им напоминать, что любая услуга должна быть качественной и безопасной для потребителя, потому что они всё равно не поймут. Я лишь напомню, что существует понятие "аналогия права", а значит, следует ждать драконовских методов и в других "видах" долгов. Например, коммунальных. Или "по распискам". Или ещё каким-то. Вы, злопыхатели, точно уверены, что до конца жизни у вас не возникнет долгов?

Юристам же советую в корне пересмотреть существующую практику защиты в суде. Поскольку закон 6027-д, согласно его переходных положений, применяется и к договорам, возникшим до его принятия. Хоть это и классический абсурд - все мы учили, что "закон обратной силы не имеет". Но депутаты этого не учили, поэтому им плевать.

А на подходе ещё один чудо-закон "о валюте", который также "задним числом" отменит валютные лицензии, а значит валютные кредиты станут законными. Даже те, в которых валюты никогда не существовало.

Ну вот так. Теперь идите дальше в море купаться и грядки на даче копать. Скоро вы с них вернётесь крепостными.

П. С. Шанс остановить маразм ещё есть - вето Президента. Но украинцам летом не до митингов - помидорки поспели, консервация опять-таки.

*http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62381