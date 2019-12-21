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21 декабря • обновлено в 12:21
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"С цепи сорвались!" В России запаниковали из-за слов украинского посла в США

2.1т
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Пропагандистские СМИ России встревожились из-за заявление новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко о том, что, по его мнению, "в ООН есть своя агентура Кремля".

Они мигом подхватили тему и начали писать об "агрессивной стилистике" со стороны украинских дипломатов. Огрызнулся на такие слова и директор центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владислава Суркова, поделившись своим мнением в личном Telegram-канале.

"В течение одного дня новый посол Украины в США назвал россиян, работающих в ООН "агентурной сетью" ФСБ, а глава МИД Вадим Пристайко на пресс-конференции в Берлине обвинил Россию в организации "волны заказных убийств", – поспешил он поделится своим мнением в личном Telegram-канале.

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Владимир Ельченко и Алексей Чеснаков

Владимир Ельченко и Алексей Чеснаков

По его словам, так украинские дипломаты "с цепи сорвались" и демонстрируют "агрессивную стилистику".

"И она будет только усиливаться. Месяц от месяца. Интересно, какие шаги будут сделаны нашим МИДом", – предположил Чеснаков.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Теги
ООН ФСБ пропаганда
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