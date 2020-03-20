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20 марта • обновлено в 16:49
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С Шаховым в Куршевель летели две группы чиновников – Бутусов

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Вместе с зараженным коронавирусом COVID-19 нардепом Сергеем Шаховым в Куршевель (Франция) летали две группы украинских чиновников.

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При этом чиновники полетели на заграничный курорт в разгар эпидемии коронавируса, когда уже ввели ограничения на полеты, написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Группа весьма состоятельных государственных служащих из двух городов Украины решили отдохнуть, наняли чартеры и слетали на курорт в Европу. В этой группе и был Шахов. Отдыхали несколько дней, ведь могут себе позволить. Вернулись и стали первыми заболевшими коронавирусом в своих городах, лежат дома и лечатся, состояние стабильное, всем обеспечены", – отметил Бутусов.

Шахов в Куршевеле

Шахов в Куршевеле

Журналист подчеркнул, что потенциальные зараженные успели предварительно сконтактировать со многими десятками людей, которых теперь устанавливает полиция.

"Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей. Но рапортуют бодро – все под контролем, всех установили, всех проверили. Это, оказывается, медицинская тайна", – подытожил Бутусов.

Напомним, что народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" подтвердил, что заражен китайским коронавирусом COVID-19.

Политик заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах и готов делать это, чтобы люди не паниковали. При этом жена депутата Шахова тоже подхватила коронавирус. Позже Шахов показал официальный результат анализа на коронавирус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Сергей Шахов Юрий Бутусов
Место
Украина
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Цей Бутусов щє той експерт.
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Степчин Олег
Степчин Олег
Кабыздохли.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
И шо, их шо посадят за распространение болезни? Ни за что!.Это ж не атошники!
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