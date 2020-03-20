С Шаховым в Куршевель летели две группы чиновников – Бутусов

Вместе с зараженным коронавирусом COVID-19 нардепом Сергеем Шаховым в Куршевель (Франция) летали две группы украинских чиновников.
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При этом чиновники полетели на заграничный курорт в разгар эпидемии коронавируса, когда уже ввели ограничения на полеты, написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"Группа весьма состоятельных государственных служащих из двух городов Украины решили отдохнуть, наняли чартеры и слетали на курорт в Европу. В этой группе и был Шахов. Отдыхали несколько дней, ведь могут себе позволить. Вернулись и стали первыми заболевшими коронавирусом в своих городах, лежат дома и лечатся, состояние стабильное, всем обеспечены", – отметил Бутусов.
Шахов в Куршевеле
Журналист подчеркнул, что потенциальные зараженные успели предварительно сконтактировать со многими десятками людей, которых теперь устанавливает полиция.
"Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей. Но рапортуют бодро – все под контролем, всех установили, всех проверили. Это, оказывается, медицинская тайна", – подытожил Бутусов.
Напомним, что народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" подтвердил, что заражен китайским коронавирусом COVID-19.
Политик заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах и готов делать это, чтобы люди не паниковали. При этом жена депутата Шахова тоже подхватила коронавирус. Позже Шахов показал официальный результат анализа на коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).
После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что 17 марта персональная карточка зараженного коронавирусом Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались "кнопкодавством".
В ответ Шахов опубликовав скриншот с сайта парламента, где видно, что в тот день он не принимал участия в голосованиях.
Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в помещение Верховной Рады Украины в Киеве, чтобы провести все необходимые мероприятия.
11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.
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