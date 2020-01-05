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5 января • обновлено в 15:58
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С семьей и за свои деньги! Зеленский подтвердил, что находится в Омане

7.4т
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Офис президента Украины подтвердил информацию о том, что Владимир Зеленский находится в Омане.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, глава государства отбыл в страну вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные деньги. "Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину", – подчеркнули в ОПУ.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава государства отдыхает в 5-звездочном отеле на берегу Омана.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Отдых с семьей в таком отельном комплексе в день обойдется в более чем тысячу долларов.

Зеленский в отеле

Зеленский в отеле

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах. В первый день года глава государства успел покататься на лыжах, во время чего был замечен украинцами.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
отдых Офис президента
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Hecke Josef
Hecke Josef
Ну а чё..лохи оплачивают.Он же "нелох" и не "осел".Ослы все граждане страны,что такое привели во власть
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "привлечения инвестиций в Украину". И там милостыню просит?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Порошенко тоже за свои в Испанию ездил,так старый еврей коломойский хай поднял,а дурачки украинцы схавали и пошла пизда по-кочкам.
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