С семьей и за свои деньги! Зеленский подтвердил, что находится в Омане

Офис президента Украины подтвердил информацию о том, что Владимир Зеленский находится в Омане.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, глава государства отбыл в страну вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные деньги. "Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину", – подчеркнули в ОПУ.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава государства отдыхает в 5-звездочном отеле на берегу Омана.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Отдых с семьей в таком отельном комплексе в день обойдется в более чем тысячу долларов.

Зеленский в отеле

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах. В первый день года глава государства успел покататься на лыжах, во время чего был замечен украинцами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!