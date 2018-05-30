"С рук не сойдет": экс-чиновник Пентагона предупредил о последствиях "воскрешения" Бабченко

Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Бывший чиновник Министерства обороны США, директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил о возможных последствиях для Украины инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Он считает, что последствия будут как для украинских властей, так и для спецслужб, сообщает "Голос Америки".

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому, отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, правдива ли эта новость. И это досадное последствие в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По мнению Карпентера, этой ситуацией обязательно воспользуется Россия и будет ставить под сомнение источники информации из стран Запада. И это особенно опасно, поскольку уровень доверия к прессе в мире снижается.

При этом он выразил надежду, что у СБУ есть достаточно доказательств, против заказчиков и исполнителей преступления.

"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией. За денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО .