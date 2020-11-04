С Россией нужно разговаривать агрессивно и с позиции силы, – Шустер

Россия как страна-агрессор не понимает никаких уговоров, а потому с ней нужно действовать крайне жестко и агрессивно.

Такое мнение в интервью "Гордону" высказал украинский журналист Савик Шустер. По его словам, Украина слишком мягко демонстрирует свою позицию как в конфликте с оккупантами, так и в международных вопросах.

"С Россией надо разговаривать, я считаю, очень резко, очень агрессивно. "Вот вы – такое общество, у вас "Новичок", спокойно вы им пользуетесь. У вас очень большое количество политзаключенных. Вы вообще страна диктаторская. И я с вами разговариваю как с диктаторской страной". С диктаторской страной всегда сложно разговаривать, с ней всегда надо разговаривать с позиции силы или с позиции страны, у которой много союзников", – считает Шустер.

"Ну как могут быть союзники у Украины, когда Украина никогда никакой позиции не занимает ни по какому вопросу? Ну откуда? Вот Европейский союз говорит, к примеру, о Лукашенко это, это, это и это, "вот мы так считаем, не признаем выборы". Все, позиция. Если мы хотим в Европу, если мы какие-то ценности разделяем, то мы должны занимать эту четкую позицию вместе с ними. Иначе кому мы нужны? Какие ценности вообще мы пропагандируем, распространяем?" – добавил он.

Возвращаясь к теме России, журналист подчеркнул, что с ней нужно быть очень жесткими, ведь в этом государстве нарушаются права человека, чего не поддерживает Украина. Шустер полагает, что наша страна получит сильных союзников, если продемонстрирует, что выступает против диктатуры.

Кроме того, Шустер поделился своим прогнозом по поводу будущего временно оккупированных Крыма и Донбасса. Журналист считает, что с полуостровом пока не будет никаких продвижений, а вот на востоке Украина может переломить ситуацию в свою пользу.

"Перестаньте обманывать всех – Крым долго не будет украинским. К сожалению, но не будет. Потому что любой, даже прогрессивный человек, который придет к власти после Путина, что маловероятно, между прочим, что это будет прогрессивный человек – это может быть, наоборот, очень регрессивный человек… Но даже прогрессивный человек, даже такой, как Навальный, Крым Украине не отдаст. Ну не отдадут. И это надо понимать", – поделился размышлениями Шустер.

"Что надо обязательно делать – это восстановить границу на Донбассе. Эту границу надо восстановить по-любому. И это должна быть сильная политика, это не может быть политика "бла-бла". Они же все время переговариваются: там Ермак – с Козаком: "Мы это, то", – там это все… Вот эти все терки и тому подобное", – добавил журналист.

Подытоживая, Шустер подчеркнул, что даже несмотря на то, что Россия – сильный противник, Украина не должна переставить жестко ей сопротивляться.

"Мы с ними пытаемся говорить, как бы "мы вас не будем обижать – и может, вы нам что-то сделаете". Так не работает. Мы вас будем обижать. Потому что вы – диктатура, жесткая диктатура, вы убиваете людей в Берлине, в Париже, в Лондоне", – подытожил он.

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