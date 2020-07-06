С Россией не может быть компромиссов по Донбассу, она спонсор терроризма, – Иноземцев

По поводу оккупированного Донбасса с Россией не может быть никаких компромиссных вариантов.

Как заявил в интервью журналистке Алесе Бацман старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев, не вызывает сомнений, что террористические группировки на Донбассе поддерживаются Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это, по сути дела, делает Россию страной – спонсором терроризма, очевидным образом. И в этом отношении эти войска оттуда должны быть выведены, суверенитет Украины восстановлен, должны быть выпущены репарации, должны быть осуждены те преступники, которые участвовали в этом процессе. То есть это вопрос, который у меня не вызывает никаких сомнений", – отметил он.

По словам Иноземцева, оккупация Донбасса и Крыма прямо влияет на "светлое будущее" самой России.

"Это влияет, потому что пока это не будет возвращено, пока эта проблема не будет улажена, никаких серьезных взаимодействий, серьезной интеграции России и Запада на сегодняшний день не предвидится", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иноземцев считает, что Крым и Донбасс не стоят изоляции, в которой оказалась Россия.