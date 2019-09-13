"С Россией есть оттепель": Пристайко объяснил скандальную инициативу по выборам на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко оправдался за свое заявление о местных выборах на оккупированном Донбассе, отметив, что они могут пройти только после деоккупации.

Он объяснил, что имел ввиду, в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 13 сентября.

"Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020 года, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша с вами задача сделать так, чтобы это время приблизилось", – сказал Пристайко.

Выборы на Донбассе: Пристайко объяснил скандальную инициативу Корреспондент

Он также отметил, что выборы могут быть проведены на территории Луганской и Донецкой областей только при условии безопасности на избирательных участках.

"Чтобы был допуск партий, допуск медиа, чтобы была безопасность на участках, чтобы люди честно могли сделать свой выбор, кто должен представлять их в местных общинах", – пояснил глава МИД.

По его словам, нужно "найти компромисс, как можно возобновить мир и украинский порядок".

"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко заявил, что власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями временно оккупированной части Донбасса.

Экс-глава МИД Павел Климкин раскритиковал такую инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что выборы на оккупированных территориях могут пройти только после обмена пленных и разведения войск по всему Донбассу.

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