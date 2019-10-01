Зеленский отменяет переезд в Украинский дом - будет создан новый квартал

В команде президента Владимира Зеленского хотят создать новый правительственный квартал, с нуля. Там могут построить здания не только Офиса президента, но и Верховной Рады, Кабинета министров Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL, которое будет опубликовано в ближайшее время, рассказал руководитель Государственного управления делами президента (ГУД) Сергей Борзов. По его словам, от идеи переезда в Украинский дом отказались как из-за нехватки средств, так и через логистические проблемы.

"Вы понимаете, что инвестиции в президента невозможны. Если в тебя делают инвестиции, значит, ты кому-то что-то остаешься должен. Поэтому финансирование деятельности президента происходит исключительно из бюджета Украины. А переезд – это немалые средства", – пояснил он.

Борзов также добавил, что уже обсуждалась идея с переездом на Европейскую площадь с соинициатором проекту Иваном Юнаковым.

"С Иваном Юнаковым, как соинициатором проекта, мы тоже пообщались — идея хорошая, они все это хорошо продумали, но месторасположение... Там и так всегда пробка на Европейской площади.

В случае каких-то мероприятий, демонстраций, митингов — ее перекрывали бы. Надо бы продумывать и этот момент. Во-вторых, на Банковой почти все готово — есть некоторые нюансы в работе, но в целом все работает. А там нужно было бы делать все заново, в том числе в плане безопасности, поскольку Управления государственной охраны дало свои замечания. Это все возможно, оно делается, но не за один год...", – прояснил ситуацию руководитель ГУД.

Офис президента Etcetera

По его мнению, есть смысл строить с нуля правительственный квартал – чтобы Верховная Рада, Кабмин и все министерства были в одном месте.

"Есть смысл строить с нуля правительственный квартал — чтобы Верховная Рада, Кабмин и все министерства тоже были в одном месте. Чтобы премьер-министр видел — кто, где и как работает. Для того, чтобы все быстро решалось, сделать там единый электронный документооборот, в общем упростить ситуацию...", – подчеркнул чиновник.

Однако он добавил, что сейчас есть гораздо более важные проблемы, чем переезд ОПУ, поэтому общество не воспримет эту идею положительно.

"Как общество отнесется к тому, что потратили очень много бюджетных средств на такой переезд? Скажут: "А что, вам там очень плохо сидеть? Постройте лучше садик или больницу". Действительно, сегодня есть гораздо более важные вопросы и проблемы, чем переезд ОП" – заключил Борзов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как сообщал Иван Юнаков, Владимир Зеленский отказался от идеи переезда в украинском дом в Киеве.

В команде Зеленского жаловались, что им "не очень комфортно" работать на Банковой.

Со своей стороны заместитель председателя Минрегиона Лев Парцхаладзе предлагал перенести правительственный квартал из центра Киева в район "Теличка" на юге столицы.

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