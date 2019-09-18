Главная Новости
18 сентября • обновлено в 13:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"С привкусом Януковича": всплыли неожиданные факты о назначении главы КСУ

658 Читать материал на украинском

Новый глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил свою должность благодаря судьям, назначенным во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом рассказала в эфире ObozTV руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, комментируя кандидатуру Тупицкого.

По словам эксперта, КСУ согласился на избрание своего главы судьями, которые через пару дней сложат полномочия. "Именно из-за этого мы имеем на должности главы КСУ Тупицкого", – отметила она.

"Конституционный суд сам избирает себе главу. Трое судей, которые были назначены под позорное голосование решения 2010 года, когда была изменена Конституция – именно они сегодня и избрали этого главу. Через пару дней у них закончатся полномочия, придут другие. Мы уже бы имели другое голосование, но этот состав суда договорился, и избрали уже и для новых судей на ближайшие три года главой Тупицкого", – пояснила Кириченко.

Новости
Конституционный суд Украины получил нового главу: что известно о назначении

Эксперт также прокомментировала "привкус Януковича" в истории с назначением главы КСУ.

"После Революции Достоинства мы вернулись к редакции 2004 года. Парламент четко сказал, что Конституционный суд превысил полномочия. Он уволил своих судей, которые по квоте парламента голосовали за это, и рекомендовал президенту и съезду судей сделать то же самое. Эти трое судей, которые голосовали сегодня за него как за главу, должны были быть уволены еще в 2014 году, но, к сожалению, этого не случилось", – отметила Кириченко.

"Вся эта история связана с тем, что еще старые кадры, которые были назначены Януковичем, до этого времени еще есть в Конституционном суде и определяют вектор его деятельности", – подчеркнула она.

Оценивая квалификацию нового главы КСУ, эксперт заявила: "Еще до назначения на должность судьи Конституционного суда мы не видели его достижений в сфере конституционного права или защиты прав людей. Соответственно, 100% можно сказать, что он по компетенциям в сфере правоведения, верховенства права ниже своих коллег".

ccu.gov.ua

ccu.gov.ua

Александр Тупицкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал, какие системные изменения в Конституцию Украины готовит команда Владимира Зеленского.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Александр Тупицкий Юлия Кириченко
Место
Украина
Тег
Конституционный суд Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel