"С привкусом Януковича": всплыли неожиданные факты о назначении главы КСУ

Новый глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил свою должность благодаря судьям, назначенным во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом рассказала в эфире ObozTV руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, комментируя кандидатуру Тупицкого.

По словам эксперта, КСУ согласился на избрание своего главы судьями, которые через пару дней сложат полномочия. "Именно из-за этого мы имеем на должности главы КСУ Тупицкого", – отметила она.

"Конституционный суд сам избирает себе главу. Трое судей, которые были назначены под позорное голосование решения 2010 года, когда была изменена Конституция – именно они сегодня и избрали этого главу. Через пару дней у них закончатся полномочия, придут другие. Мы уже бы имели другое голосование, но этот состав суда договорился, и избрали уже и для новых судей на ближайшие три года главой Тупицкого", – пояснила Кириченко.

Эксперт также прокомментировала "привкус Януковича" в истории с назначением главы КСУ.

"После Революции Достоинства мы вернулись к редакции 2004 года. Парламент четко сказал, что Конституционный суд превысил полномочия. Он уволил своих судей, которые по квоте парламента голосовали за это, и рекомендовал президенту и съезду судей сделать то же самое. Эти трое судей, которые голосовали сегодня за него как за главу, должны были быть уволены еще в 2014 году, но, к сожалению, этого не случилось", – отметила Кириченко.

"Вся эта история связана с тем, что еще старые кадры, которые были назначены Януковичем, до этого времени еще есть в Конституционном суде и определяют вектор его деятельности", – подчеркнула она.

Оценивая квалификацию нового главы КСУ, эксперт заявила: "Еще до назначения на должность судьи Конституционного суда мы не видели его достижений в сфере конституционного права или защиты прав людей. Соответственно, 100% можно сказать, что он по компетенциям в сфере правоведения, верховенства права ниже своих коллег".

ccu.gov.ua Александр Тупицкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал, какие системные изменения в Конституцию Украины готовит команда Владимира Зеленского.

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