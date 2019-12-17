С предложениями Зеленского: Рада приняла новое решение о "Пласте"

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 17 декабря, приняла в целом закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
В нем были учтены предложения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Еспресо.TV".
Отмечается, что документ поддержали 316 народных депутатов.
Нардепы проголосовали за законопроект о поддержке скаутской организации
studway.com.ua
В частности, доработанный законопроект определяет, что органы исполнительной власти и местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную и консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений в Украине.
Рада приняла закон о "Пласте"
Facebook/Yan Dobronosov
Кроме этого, при утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ и проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной программы.
Рада приняла закон о "Пласте"
Facebook/Yan Dobronosov
Рада приняла закон о "Пласте"
Facebook/Yan Dobronosov
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимира Зеленского с требованием подписать закон о "Пласте".
Президент Владимир Зеленский ветировал закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины".
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