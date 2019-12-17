Главная Новости
17 декабря • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

С предложениями Зеленского: Рада приняла новое решение о "Пласте"

1.4т
Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 17 декабря, приняла в целом закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".

В нем были учтены предложения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Еспресо.TV".

Отмечается, что документ поддержали 316 народных депутатов.

Новости
"Пренебрег пластунами, погибшими на фронте": Парубий жестко высказался о вето Зеленского

Нардепы проголосовали за законопроект о поддержке скаутской организации

Нардепы проголосовали за законопроект о поддержке скаутской организации

studway.com.ua

В частности, доработанный законопроект определяет, что органы исполнительной власти и местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную и консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений в Украине.

Рада приняла закон о "Пласте"

Рада приняла закон о "Пласте"

Facebook/Yan Dobronosov

Кроме этого, при утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ и проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной программы.

Рада приняла закон о "Пласте"

Рада приняла закон о "Пласте"

Facebook/Yan Dobronosov

Рада приняла закон о "Пласте"

Рада приняла закон о "Пласте"

Facebook/Yan Dobronosov

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины законопроект голосование депутат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги