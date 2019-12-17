С предложениями Зеленского: Рада приняла новое решение о "Пласте"

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 17 декабря, приняла в целом закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".

В нем были учтены предложения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Еспресо.TV".

Отмечается, что документ поддержали 316 народных депутатов.

Нардепы проголосовали за законопроект о поддержке скаутской организации studway.com.ua

В частности, доработанный законопроект определяет, что органы исполнительной власти и местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную и консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений в Украине.

Рада приняла закон о "Пласте" Facebook/Yan Dobronosov

Кроме этого, при утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ и проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной программы.

Рада приняла закон о "Пласте" Facebook/Yan Dobronosov

Рада приняла закон о "Пласте" Facebook/Yan Dobronosov

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимира Зеленского с требованием подписать закон о "Пласте".

Президент Владимир Зеленский ветировал закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины".

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