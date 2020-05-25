С погибшим нардепом Давыденко попрощались в "Феофании": появились первые фото и видео

В больнице "Феофания" в Киеве состоялось прощание с погибшим народным депутатом Валерием Давыденко.

На территории больницы и на всех подъездах к ней дежурят полицейские и сотрудники УГО, журналистов не пускают (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В "Феофании" попрощались с Валерием Давыденко

Проститься с Давыденко приехали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, экс-президент Украины Петр Порошенко, теперешние и бывшие народные депутаты от разных групп и фракций.

Заходили на прощание с Давиденко по очереди, большая часть пришедших оставались на улице.

Во вторник нардепа похоронят в родном городе Носовка Черниговской области.

Катафалк с телом Давыденко

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: