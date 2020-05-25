С погибшим нардепом Давыденко попрощались в "Феофании": появились первые фото и видео
В больнице "Феофания" в Киеве состоялось прощание с погибшим народным депутатом Валерием Давыденко.
На территории больницы и на всех подъездах к ней дежурят полицейские и сотрудники УГО, журналистов не пускают (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Проститься с Давыденко приехали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, экс-президент Украины Петр Порошенко, теперешние и бывшие народные депутаты от разных групп и фракций.
Заходили на прощание с Давиденко по очереди, большая часть пришедших оставались на улице.
Во вторник нардепа похоронят в родном городе Носовка Черниговской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело Давыденко было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.