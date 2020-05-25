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25 мая • обновлено в 16:04
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С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

2.8т
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В больнице Феофания в Киеве состоялось прощание с погибшим народным депутатом Валерием Давыденко.

На территории больницы и на всех подъездах к ней дежурят полицейские и сотрудники УГО, журналистов не пускают (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Проститься с Давыденко приехали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, экс-президент Украины Петр Порошенко, теперешние и бывшие народные депутаты от разных групп и фракций.

Заходили на прощание с Давиденко по очереди, большая часть пришедших оставались на улице.

Во вторник нардепа похоронят в родном городе Носовка Черниговской области.

Катафалк с телом Давыденко

Катафалк с телом Давыденко

OBOZREVATEL

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

С погибшим нардепом Давыденко попрощались в Феофании: появились первые фото и видео

strana.ua

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