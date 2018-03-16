С оружием в Раде: Тымчук "измерял" интеллект Савченко

То, что внефракционный нардеп Надежда Савченко сама "засветила" в Верховной Раде пистолет и гранаты в своей сумке, является или ее желанием похвастаться, или же свидетельством "высокого интеллекта".

Об этом на своей странице в Facebook написал нарпдеп от "Народнго фронта", координатор "Информационного сопротивленя" Дмитрий Тымчук, отмечая, что в реальности Савченко является "ярчайшей иллюстрацией к тому, против чего на словах сама же борется – "я депутат, мне все можно".

"Савченко лепит о наградном пистолете (т.е. о легальном, с разрешением). Здесь претензии действительно трудно предъявить, кроме вопроса, зачем он ей нужен в парламенте? Но вот о наградных гранатах мы не слыхали. По сути, это – незаконное хранение боеприпасов, т.е. уголовное преступление", - пишет Тымчук.

При этом он подчеркивает, что заявление генпрокурора Юрия Луценко в Раде о том, что Савченко готовила теракты, у многих вызвало недоумение, а то и скепсис, но в то же время она не придумала ничего умнее, чем через пару часов после этого припереться в Раду с гранатами, косвенно подтвердив возможность того сценария, о котором говорил глава ГПУ.

"Здесь возвращаемся к вопросу об уровне интеллекта г-жи Савченко", - добавил Тымчук.

К тому же он указывает, что "шляться в центре столицы и по парламенту человек с гранатами может в двух случаях – либо если он террорист (или как минимум злоумышленник), либо психически болен".

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"Думаю, в установлении, с чем мы имеем речь в данном случае, и состоит главный вопрос", - резюмировал нардеп.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

После этого Савченко вывели из зала Рады, поскольку у нее в сумке нашли пистолет и гранату.