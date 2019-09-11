С нардепов сняли неприкосновенность: Зеленский поставил точку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной Рады. В документах указано, что 11 сентября документ был возвращен в парламент с подписью президента.

Владимир Зеленский Пресс-служба ОП

Суть закона сводится к изъятию из 80-й статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия парламента.

В новой редакции осталась только часть о том, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Таким образом, с 1 января 2020 года, чтобы привлечь депутата к уголовной или административной ответственности, не нужно будет разрешение Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении. 3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

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