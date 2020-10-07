С начала пандемии коронавирус обнаружили у 52 нардепов, – Разумков

За все время пандемии коронавирус был обнаружен у 52 народных депутатов, сейчас же болеют 22 парламентария.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он уточнил, что такой показатель является высоким.

"Это высокий показатель: много людей общается с избирателями, с гражданами во время своей работы в регионах. Профессия накладывает свой отпечаток, но я желаю здоровья коллегам и быстрее вернуться к работе", – подчеркнул глава ВР.

При этом он уточнил, что депутаты не пошли на карантин и продолжают работу в регионах и округах.

"Из всех политических партий и групп мы чуть раньше перешли в такой режим работы, чем планировали. У нас не было заседаний в прошлые четверг и пятницу из-за роста заболеваемости в стенах ВР как среди народных депутатов, так и среди сотрудников аппарата", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразился внефракционный нардеп Максим Ефимов.

Напомним, что за последнюю неделю COVID-19 заболели много других политиков. Среди них лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич, нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко, а также лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Последнего госпитализировали с двусторонней пневмонией.