"С Москвой можно договориться?" Казарин указал на ошибку Зеленского

Новые украинские политики склонны верить, что с агрессором можно мирно договориться, а затем понимают, насколько их мнение было ошибочным.

По мнению журналиста Павла Казарина, теоретически такое же может повториться и с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в блоге на "Крым.Реалии".

"Почти все украинские президенты проходили этап внутренней эволюции… В этом и состоит чудотворный эффект Кремля – он раз за разом требует от любой украинской власти куда больше, чем та может предложить. Любой новый политик может искренне верить, что с Москвой можно договориться. Что в Кремле сидят рациональные люди, которым выгодны мир и торговля. Что поиск компромисса обречен увенчаться успехом. И каждый раз эти люди узнают о том, что для Кремля их уступчивость – недостаточна, их договороспособность – кастрирована, а их миролюбие – недостаточно капитулянтское", - написал он.

Казарин считает, что у Зеленского "откроются глаза".

"Теоретически все это может произойти и с Владимиром Зеленским. В какой-то момент он может понять, что любые попытки "наладить диалог" разбиваются о тот факт, что он – президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык. И что для Кремля все это – избыточные атрибуты, мешающие исправить "ошибку истории" и вернуть Украину обратно в империю", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин назвал приоритет в войне с Россией.

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