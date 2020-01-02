"С любителем красной армии!" Селфи с Зеленским в "Буковеле" разозлило украинцев

Украинцев в сети разозлило селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное на горнолыжном курорте "Буковель".
Снимок выложил в своем Instagram пользователь kolia_sofron. Он якобы случайно увидел главу государства на лыжах и сфотографировался с ним.
Владимир Зеленский в "Буковеле"
Instagram kolia_sofron
Пользователей разозлило это фото. "Опять устал? Опять отдыхает?" – пишут они в комментариях.
При этом некоторые обратили внимание, что у этого "счастливчика" также на странице есть фото, сделанное на Красной площади в Москве. "Как мило! Любитель России и капитулянт!", "С любителем красной армии!", "У него хоть украинский паспорт есть?" - разозлились пользователи.
Сам Зеленский еще нигде не комментировал свой отдых в "Буковеле".
Позже в сети нашлось еще одно аналогичное селфи. Его выложила пользователь tanya_stadniichuk.
Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского есть плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".
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