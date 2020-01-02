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2 января • обновлено в 18:01
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"С любителем красной армии!" Селфи с Зеленским в "Буковеле" разозлило украинцев

5.4т
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Украинцев в сети разозлило селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное на горнолыжном курорте "Буковель".

Снимок выложил в своем Instagram пользователь kolia_sofron. Он якобы случайно увидел главу государства на лыжах и сфотографировался с ним.

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Владимир Зеленский в "Буковеле"

Владимир Зеленский в "Буковеле"

Instagram kolia_sofron

Пользователей разозлило это фото. "Опять устал? Опять отдыхает?" – пишут они в комментариях.

При этом некоторые обратили внимание, что у этого "счастливчика" также на странице есть фото, сделанное на Красной площади в Москве. "Как мило! Любитель России и капитулянт!", "С любителем красной армии!", "У него хоть украинский паспорт есть?" - разозлились пользователи.

Сам Зеленский еще нигде не комментировал свой отдых в "Буковеле".

"С любителем красной армии!" Селфи с Зеленским в "Буковеле" разозлило украинцев

❄️⛷

Публикация от Коля Ш. (@kolia_sofron)

Позже в сети нашлось еще одно аналогичное селфи. Его выложила пользователь tanya_stadniichuk.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского есть плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Курорт Буковель
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Cachko Elena
Cachko Elena
У обоза и некоторых крыша уже совсем едет...Скоро в трусы зеленск.залезут
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2
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Свиня шоколадна на Мальдівах не розлючує?
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2
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Ukraine The
Ukraine The
Зависть, злость, ненависть - 3 столпа, на которых строит укроиньство.
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3
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