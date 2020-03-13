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13 марта • обновлено в 16:28
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С Кравчуком и Саакашвили: на "Свободе слова" обсудят Конституцию России и ее угрозы для Украины

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В пятницу, 13 марта, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" украинские политики и известные государственные деятели обсудят утверждения новых поправок главы России Владимира Путина в Конституцию РФ, а также их угрозу для Украины.

За событиями в эфире политического ток-шоу можно будет наблюдать через трансляцию на телеканале "Украина", а также на странице проекта в Facebook или YouTube-канале @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что гости студии поделятся мыслями о том, как изменения российской Конституции могут повлиять на Украину, в частности дальнейшую судьбу оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А также о том, сможет ли скандальный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.

С Кравчуком и Саакашвили: на "Свободе слова" обсудят Конституцию России

Скрин видео

В дискуссии также примут участие:

  • Леонид Кравчук, первый президент Украины;

  • Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013 гг.);

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

  • Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат от ОПЗЖ;

  • Игорь Смешко, экс-лава СБУ (2003-2005 гг.), лидер партии "Сила и честь";

  • Марк Фейгин, юрист, общественный деятель;

  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Итерфакс-Украина";

  • Олесь Доний, политический деятель.

"Они говорят, а решает народ", – отметили в анонсе нового выпуска ток-шоу.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему вновь переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Конституция политика шоу
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Комментарии
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А чего её обсуждать, это ж правила для животных. В Конституции России изначально заявлено, что в россиянам запрещено иметь их объединяющую общую идею. И что это значит? То, что им запрещено быть единым народом. Народ - это собрание поколений. Поколения собрать и объединить может только идея, лишь идеи бессмертны и только умножаются, когда их разделяют. Конституция россиян запрещает им быть единым народом посредством запрета на то, что объединяет их в народ. В итоге они стадо холуев при альфа-козле из кремля. И именно кремль им такую жизнь устроил. Вот и все разбирательства с расейский конституцией, гоните в шею тех, кто от этого вывода отвлекать будет. Пока вы не знаете кто и почему вы, до тех пор вы и бессильны, сладенькие)))
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Нациев Сала
Нациев Сала
Ильчук Андрей, когда yкр начинает что-то вepeщaть про народ, - это тоже смешно)) Ты наверное забыло про Новые Санжары?
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Нациев Сала
Нациев Сала
И вправду смешно!)) идиoты, которые подстурлись своей конституцией в 10-ом будут обсуждать чужую))
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