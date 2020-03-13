С Кравчуком и Саакашвили: на "Свободе слова" обсудят Конституцию России и ее угрозы для Украины

В пятницу, 13 марта, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" украинские политики и известные государственные деятели обсудят утверждения новых поправок главы России Владимира Путина в Конституцию РФ, а также их угрозу для Украины.
За событиями в эфире политического ток-шоу можно будет наблюдать через трансляцию на телеканале "Украина", а также на странице проекта в Facebook или YouTube-канале @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что гости студии поделятся мыслями о том, как изменения российской Конституции могут повлиять на Украину, в частности дальнейшую судьбу оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А также о том, сможет ли скандальный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.
Скрин видео
В дискуссии также примут участие:
Леонид Кравчук, первый президент Украины;
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013 гг.);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат от ОПЗЖ;
Игорь Смешко, экс-лава СБУ (2003-2005 гг.), лидер партии "Сила и честь";
Марк Фейгин, юрист, общественный деятель;
Александр Мартыненко, генеральный директор "Итерфакс-Украина";
Олесь Доний, политический деятель.
"Они говорят, а решает народ", – отметили в анонсе нового выпуска ток-шоу.
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему вновь переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.
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