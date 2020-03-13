С Кравчуком и Саакашвили: на "Свободе слова" обсудят Конституцию России и ее угрозы для Украины

В пятницу, 13 марта, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" украинские политики и известные государственные деятели обсудят утверждения новых поправок главы России Владимира Путина в Конституцию РФ, а также их угрозу для Украины.

За событиями в эфире политического ток-шоу можно будет наблюдать через трансляцию на телеканале "Украина", а также на странице проекта в Facebook или YouTube-канале @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что гости студии поделятся мыслями о том, как изменения российской Конституции могут повлиять на Украину, в частности дальнейшую судьбу оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А также о том, сможет ли скандальный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.

Скрин видео

В дискуссии также примут участие:

Леонид Кравчук , первый президент Украины;

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013 гг.);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат от ОПЗЖ;

Игорь Смешко, экс-лава СБУ (2003-2005 гг.), лидер партии "Сила и честь";

Марк Фейгин, юрист, общественный деятель;

Александр Мартыненко, генеральный директор "Итерфакс-Украина";

Олесь Доний, политический деятель.

"Они говорят, а решает народ", – отметили в анонсе нового выпуска ток-шоу.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему вновь переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

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