С Бакулина сняли неприкосновенность: что известно о скандальном нардепе

15 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепа"Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, которого подозревают в нарушении ряда статей УК Украины.

Известно, что сам Бакулин уже покинул территорию Украины. Нардеп якобы отбыл на лечение и последние полтора года не появлялся в Верховной Радею

Читайте на "Обозревателе" о том, что еще известно о лишенном неприкосновенности нардепе.

Евгений Бакулин

Биография

В июне 2003 года Бакулина назначили на должность генерального директора компании "Укргаздобыча", которая являлась дочерней компанией "Нафтогаза". Он анимал эту должность до марта 2005 года.

Потом был снят с поста вследствие смены председателя правления компании "Нафтогаз", которым все это время был нынешний глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Однако уже в сентябре 2006 года Бакулина вернули на ту же должность после формирования правительства Виктора Януковича и вручения портфеля министра топлива и энергетики Юрию Бойко

В декабре 2007 г. уступил кресло Олегу Дубине, а в марте 2010-го вновь вернулся на пост главы правления Нефтегаза.

25 марта 2014 года распоряжением Кабмина Бакулин уволен с должности главы правления Нефтегаза, на его место назначен Андрей Коболев.

С 27 ноября 2014 года народный депутат Украины 8-го созыва. Избранный от партии Оппозиционный блокпо избирательному округу № 106. Председатель подкомитета по вопросам отдыха и оздоровления детей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

В чем подозревают?

По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого не раскрывают, среди причастных к схеме назвал имя Бакулина.

Нардеп подозревается по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

Где скрывается Бакулин?

"Луценко подписал представления о привлечении к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание и избрании меры пресечения Бакулину. Представления направлены в Верховную Раду Украины", – написала в Facebook феврале 2018 пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

При этом в комментариях она добавила, что Бакулин уже три года скрывается на территории РФ. Сам же нардеп через своих адвокатов уверяет, что продолжает лечиться. Да еще и в двух местах сразу