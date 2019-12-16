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17 декабря • обновлено в 00:39
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С 450 до 300: стало известно о прорыве в сокращении депутатов в Раде

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В понедельник, 16 декабря, Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение количества нардепов Верховной Рады с 450 до 300.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в суде. Текст решения КСУ будет обнародован во вторник, 17 декабря.

"Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек признан конституционным", - сообщил инсайдер.

Верховная Рада

Верховная Рада

rada.gov.ua

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Ранее народные депутаты направили в Конституционный суд законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы. "За" на пленарном заседании проголосовали 258 народных избранников. Они согласились включить проект в повестку дня сессии.

Напомним, что законопроект №1017 по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет Рады определил санкции для нардепов. Такое решение основывается на информации аппарата Верховной Рады по учету рабочего времени народных депутатов в ноябре.

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Место
Украина Киев
Теги
депутат Конституционный суд Украины Верховная Рада Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надо было поголовье этих тупиц сократить до 150 тушь.
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