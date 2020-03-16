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16 марта • обновлено в 22:29
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Рынок земли примут до конца недели: Зеленский "уломал" "слуг"

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.

Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.

На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.

Рынок земли примут до конца недели: Зеленский "уломал" "слуг"

Коллаж

Отметим, 16 марта глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Они обсудили вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в стране COVID-19. Бизнесмены согласились помочь правительству.

Также в понедельник Владимир Зеленский провел срочное заседание фракции "Слуга народа". Кроме прочего, оно касалось законопроектов по COVID-19.

Президент также призывал депутатов выйти на пленарную неделю и проголосовать не только за документ о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 марта Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам.

  • Он поручил Кабинету министров ужесточить ограничения карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, железнодорожное и автобусное сообщение между городами планируется закрыть.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
законопроект Партия Слуга народа политика
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...проголосовать не только за документ о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли..." - вот это самое "оно". Первейшее дело на самом деле - дерибан земли. "Борьба" с коронавирусом заблокирует все протесты. А под шумок еще и Донбасс сдадим.
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Serov Oleg
Serov Oleg
есть надежда получить кредит..
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сдoхни уже пейсатая мрaзь!
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1
Serov Oleg
Serov Oleg
Инкогнито Назар, что,назарка д.о.л.б.о.ё.б,свербит?
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1

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