Рынок земли примут до конца недели: Зеленский "уломал" "слуг"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.

Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.

На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.

Коллаж

Отметим, 16 марта глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Они обсудили вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в стране COVID-19. Бизнесмены согласились помочь правительству.

Также в понедельник Владимир Зеленский провел срочное заседание фракции "Слуга народа". Кроме прочего, оно касалось законопроектов по COVID-19.

Президент также призывал депутатов выйти на пленарную неделю и проголосовать не только за документ о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 марта Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к украинцам.

Он поручил Кабинету министров ужесточить ограничения карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, железнодорожное и автобусное сообщение между городами планируется закрыть.

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