Рынку земли быть? Зеленский решил прийти в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля посетит заседание Верховной Рады.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в Офисе президента. Однако цель его визита и формат встречи с народными депутатами пока неизвестен.

"Планируется визит Владимира Зеленского в Раду. Формат еще определяется",– рассказали в Офисе президента.

Владимир Зеленский

Как известно, завтра Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады Украины совместно с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали в первом чтении постановление №1017 о принятии законопроекта "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины".

Он предусматривает уменьшение конституционного состава парламента до 300 народных депутатов, а также закрепляет пропорциональную избирательную систему.

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