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7 февраля • обновлено в 08:09
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Рынку земли быть? Зеленский решил прийти в Раду

3.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля посетит заседание Верховной Рады.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в Офисе президента. Однако цель его визита и формат встречи с народными депутатами пока неизвестен.

"Планируется визит Владимира Зеленского в Раду. Формат еще определяется",– рассказали в Офисе президента.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как известно, завтра Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады Украины совместно с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали в первом чтении постановление №1017 о принятии законопроекта "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины".

Он предусматривает уменьшение конституционного состава парламента до 300 народных депутатов, а также закрепляет пропорциональную избирательную систему.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Интересно, в Раде есть хоть кто-нибудь от народа Украины, чтобы спросить этого гаранта как он может гарантировать ст.5 Конституции о том, что народ власть, если в Украине народ официально бомж, неопределённое явление без определения? Ну с так логика в его действиях есть. Раз народ Украины официально никто, то и имущества у него тоже должно быть как у бомжа. Что ни говори, а Зеленский очень последователен в своей деятельности. Ему Рада в этом помогает
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный проституированный режим где бл*дство, продажа Родины и жажда личной наживы - основная идеология. Гореть вам в аду, мерзкие колониальные слуги.
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