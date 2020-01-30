Зеленский под угрозой: Рябошапка заявил о "неконтролируемой" ситуации в Украине

Факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть всех, вплоть до президента Владимира Зеленского.

Такое предупреждение генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал в интервью "Интерфаксу-Украина". Он отреагировал на записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука, которые попали в сеть.

"Это действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают руководителя правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой составит серьезную проблему для страны. По сути, это означает возможность прослушивать любого, в том числе и главу государства", – заявил он.

Рябошапка заявил об угрозе для Зеленского

По словам Рябошапки, сейчас ситуация почти неконтролируемая: много частных структур имеют возможность прослушивать кого угодно.

"Каждый человек, который имеет достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу", – добавил он.

Рябошапка выразил уверенность, что эту ситуацию нужно урегулировать на общегосударственном уровне. В частности, на совещании с Зеленским он предложил усилить контроль за рынком специальных устройств.

Генпрокурор заявил, что хочет запретить незаконное прослушивание и привлечь к ответственности тех, кто этим занимается.

Относительно прослушивания премьера генпрокурор отметил, что результатов расследования нет, хотя президент дал две недели (до 31 января) для того, чтобы установить, как это произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15-16 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".

Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

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