Главная Новости
6 ноября • обновлено в 01:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Общество жаждет крови": Рябошапка сказал, чего от него требует Зеленский

1.6т Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что быстрые посадки коррупционеров в Украине начнутся только тогда, когда будет достаточно материалов расследований.

В интервью LB.ua он заверил, что не получал от президента Владимира Зеленского никаких указаний касательно политиков или чиновников, по которым открыты уголовные производства.

"Уровень недоверия к прокуратуре составляет 63%. Улучшить его можно посадками в том числе, громкими посадками. Общество требует крови. Оно хочет посадок. И устало от несправедливости", – отметил Рябошапка.

Новости
"Теряет доверие!" "Слуга народа" решила избавиться от Рябошапки: обнародован документ

Рябошапка рассказал о посадках

Рябошапка рассказал о посадках

РБК-Украина

При этом, генпрокурор обратил внимание на то, что перед его командой стоит задание донести украинцам, что сейчас их желание "хлеба и зрелищ" осуществить невозможно, поскольку посадки должны стать результатом тщательного расследования.

Рябошапка опроверг свое участие в совещании с Зеленским, на котором, по данным журналистки Сони Кошкиной, были названы 4 приоритетных уголовных производства, которые ГПУ должна довести до конца в ближайшее время.

"Президент требует эффективной работы органов правопорядка. Не было у него никаких совещаний, где говорили о 4 кейсах или фамилиях, которые нужно расследовать", – открестился генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул на посадки старых скандальных политиков. А в августе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал громкие расследования относительно коррупционеров.

После назначения на должность генпрокурора Рябошапка заявлял, что видит целью ГПУ регулярное привлечение к ответственности топ-чиновников.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Соня Кошкина, LB
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ворон ворону глаз не выклюет. Никаких бывших высоких чинов не посадят, все это словесный понос для усмирения быдла.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения