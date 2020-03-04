Глава Офиса генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка заявил, что сбор подписей в Верховной Раде за его отставку связан с расследованием уголовных дел по "Укрнафте".

"Есть дела по "Укрнафте", и эти вещи заставляют некоторых людей двигаться все быстрее и циничнее", – сказал он в кулуарах парламента, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Рябошапка считает, что инициаторы его отстранения от должности "являются теми, кто связан с людьми, которые боятся тех дел". Из-за таких действий, добавил генпрокурор, срывается процесс переаттестации прокуроров.

Руслан Рябошапка

По мнению Рябошапки, желание уволить его также связано с независимостью прокуратуры и политическими процессами.

"Никому не нужна такая прокуратура", – сказал он в комментарии для "Громадського".

"Они увидели, что ничего "решить" в этой прокуратуре они не могут, они видят, что они ничего не могут "решить" в НАБУ. Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генерального прокурора, и это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, то очевидно, что это начнет вызывать беспокойство", – отметил генпрокурор.

Напомним, в ВРУ внесен проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций. За отставку Рябошапки собрано 227 подписей.

Комітет Ради вирішив винести на голосування звільнення Рябошапки. Ось як на цю новину відреагував генпрокурор: "Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора" pic.twitter.com/8cjGLcCtsM — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

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