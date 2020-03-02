Возможное голосование в Верховной Раде за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в среду, 4 марта, провалится.

Об этом лично заявил глава Офиса прокурора Рябошапка в комментарии для "Интерфакс-Украина".

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", – отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что возможно голосование в парламенте будет, но оно провалится: "голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".

Руслан Рябошапка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что Генеральный прокурор Руслан Рябошапка может быть уволен 4 марта.

Также 4 марта ожидается голосование Рады за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которого может сменить министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

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