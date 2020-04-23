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23 апреля • обновлено в 14:08
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Рябошапка посоветовал Зеленскому возобновить предвыборные ликбезы

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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть обучающие ролики периода его избирательной кампании.

Так Рябошапка отреагировал в Facebook на фильм "Год президента Зеленского", в котором глава государства заявил о неэффективности работы правоохранительных органов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

"Чуть больше года назад, тогда еще кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский проводил экспертные встречи по поводу антикоррупционной, судебной реформы, реформы уголовной юстиции", – напомнил экс-генпрокурор.

По его словам, тогда эти встречи были своего рода "ликбезом" для кандидата по отдельным темам, попыткой дать элементарное понимание того, как работает государственный механизм.

"Посмотрев фильм "Год президента Зеленского" о "правоохранительном хаосе", "много антикоррупционных органов", "количество правоохранительных ответственностей" понял, что для теперь уже президента ту практику необходимо возобновить. Или просмотреть видеоролики с прошлого года", – отметил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме "Год президента Зеленского", который презентовали 22 апреля, глава Украины подвел первые итоги своего пребывания на посту.

В частности, Зеленский рассказал, как встречался с правоохранителями: "Вместе собираемся. Руководитель того или иного правоохранительного органа. И ты спрашиваешь: "Смотри, там у нас янтарь крадут. Заведено уголовное дело?" "Нет". "Почему?" "Не моя подследственность". "А чья? Твоя?". "Да, но я не могу, подозрения выписывает тот. Но мы нашли виновных. Накажем". Еще через неделю. "Выписал подозрение?" "Выписал". "Вручил?" "Нет". "Почему?" "Мне суд запретил". Это правоохранительный хаос".

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Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Руслан Рябошапка Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
президент Офис генерального прокурора Украины
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