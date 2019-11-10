"Все делаем правильно": Рябошапка ответил "слугам" на попытку его "убрать"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал попытку народных депутатов от фракции "Слуга народа" убрать его с должности.
Свою позицию он выразил в комментарии "24 каналу". Рябошапка заверил, что не считает, что давление со стороны отдельных политиков приведет к отставке.
"Я расцениваю это положительно. Так мы понимаем, что все делаем правильно. Это нормально, когда кому-то не нравятся наши действия. Если речь идет о конкретных делах или об аттестации прокуратуры, то они нашли повод и через него пытаются атаковать нас. Но мы работаем абсолютно спокойно, не обращаем на это внимания", – объяснил генпрокурор.
Рябошапка ответил "слугам" на попытку его "убрать"
nr2.com.ua
При этом Рябошапка признался, что чувствует определенное медийное давление, однако оно якобы не может привести к тому, чтобы парламент проголосовал за недоверие главе ГПУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одним из первых инициативу о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рубошапке поддержал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Ранее Дубинский обвинял Рябошапку в том, что тот якобы откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, убившему человека при самообороне.
О том, что к Рябошапке теряется доверие, заговорили и на закрытой встрече "Слуги народа" 28 октября.
В частности, нардеп Антон Поляков заявил, что его якобы "заказали" криминальному авторитету, но генпрокурор на сообщение об этом не отреагировал.
Поляков признался, что его пытаются исключить из фракции за сбор подписей против Рябошапки.
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