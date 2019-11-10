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10 ноября • обновлено в 09:30
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"Все делаем правильно": Рябошапка ответил "слугам" на попытку его "убрать"

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал попытку народных депутатов от фракции "Слуга народа" убрать его с должности.

Свою позицию он выразил в комментарии "24 каналу". Рябошапка заверил, что не считает, что давление со стороны отдельных политиков приведет к отставке.

"Я расцениваю это положительно. Так мы понимаем, что все делаем правильно. Это нормально, когда кому-то не нравятся наши действия. Если речь идет о конкретных делах или об аттестации прокуратуры, то они нашли повод и через него пытаются атаковать нас. Но мы работаем абсолютно спокойно, не обращаем на это внимания", – объяснил генпрокурор.

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Рябошапка ответил "слугам" на попытку его "убрать"

Рябошапка ответил "слугам" на попытку его "убрать"

nr2.com.ua

При этом Рябошапка признался, что чувствует определенное медийное давление, однако оно якобы не может привести к тому, чтобы парламент проголосовал за недоверие главе ГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Партия Слуга народа
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