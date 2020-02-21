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21 февраля • обновлено в 22:23
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В Украине нардепа впервые накажут за кнопкодавство: за дело взялся Рябошапка

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка начал уголовное производство по факту кнопкодавства внефракционного народного депутата от Закарпатья Владислава Поляка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что на такие меры пошли после обнародования подтверждающих видео в СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020", – сказано в сообщении.

Рябошапка открыл производство по кнопкодавству Поляка

Рябошапка открыл производство по кнопкодавству Поляка

Таким образом ввели в действие новеллу Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неличное голосования.

Досудебное расследование поручили следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Напомним, 16 января 2020 года вступил в силу закон №404-IX по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривень, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля за кнопкодавством в сесионном зале Верховной Рады был замечен народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное наазание
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