"Блестящая отмазка!" Рябошапка нашел объяснение словам Зеленского о "своем прокуроре"

Президент Украины Владимир Зеленский, упомянув "своего на 100%" прокурора в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, имел ввиду нынешнего главу СБУ Ивана Баканова.

Такое заявление в интервью LB.ua сделал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Отметим, Баканова ранее называли кандидатом на кресло главы ГПУ, поскольку он и сам допускал такую возможность.

"Может, он Баканова имел в виду на тот момент? Когда был разговор? Где-то в июле?" – ответил на вопрос журналистки Сони Кошкиной Рябошапка.

Рябошапка УНИАН

"Блестящая отмазка! Снимаю шляпу!" – отреагировала она. Рябошапка добавил, что Зеленский, вероятно, говорил о должности руководителя Генпрокуратуры не только с ним, но и с Бакановым.

"Помните интервью Баканова, где он сказал, что этого не исключает?" – подчеркнул он.

"Слушайте, прекрасная отмазка. Хотя, думаю, Баканов на вас за это обидится", – сказала Кошкина. "Мы с ним разберемся", – ответил, улыбаясь, Рябошапка.

Иван Баканов Корреспондент.net

Как писал OBOZREVATEL, Руслан Рябошапка также заявил, что быстрые посадки коррупционеров в Украине начнутся только тогда, когда будет достаточно материалов расследований.

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