Рябошапка назначил военного прокурора: что о нем известно

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил заместителя генпрокурора экс-нардепа Виктора Чумака — главным военным прокурором.
Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ. Приказ о его назначении подписан 11 сентября.
Кандидатуру Чумака согласовал накануне президент Украины Владимир Зеленский.
Виктор Чумак
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Руслан Рябошапка
24 канал
Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение".
До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000-м — возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.
С 2012 года работал главой комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года — заместителем председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.
Как писал OBOZREVATEL:
Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса 2 сентября.
6 сентября Виталий Касько был назначен первым заместителем генерального прокурора Украины.
Рябошапка одной из главных задач ГПУ назвал регулярное привлечение к ответственности топ-чиновников.
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