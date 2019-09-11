Рябошапка назначил военного прокурора: что о нем известно

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил заместителя генпрокурора экс-нардепа Виктора Чумака — главным военным прокурором.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ. Приказ о его назначении подписан 11 сентября.

Кандидатуру Чумака согласовал накануне президент Украины Владимир Зеленский.

Виктор Чумак Лига

Руслан Рябошапка 24 канал

Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000-м — возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал главой комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года — заместителем председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

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