Главная Новости
11 сентября • обновлено в 11:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рябошапка назначил военного прокурора: что о нем известно

12.9т Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил заместителя генпрокурора экс-нардепа Виктора Чумака — главным военным прокурором.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ. Приказ о его назначении подписан 11 сентября.

Кандидатуру Чумака согласовал накануне президент Украины Владимир Зеленский.

Виктор Чумак

Виктор Чумак

Лига

Новости
Рябошапка устроил массовые чистки в регионах: кого уволил

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

24 канал

  • Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение".

  • До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000-м — возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

  • В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

  • Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

  • С 2012 года работал главой комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года — заместителем председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Виктор Чумак Руслан Рябошапка
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
5
Смешно
18
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейт Адам
Рейт Адам
Бывший таможенник!))) Все ясно- пробы ставить негде!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel