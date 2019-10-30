Убытков на 93 млн грн: Рябошапка в Раде потребовал снять неприкосновенность с Дубневича

Генеральная прокуратура Украины обратилась к Регламентному комитету Верховной Рады с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата от группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

В среду, 30 октября, глава ГПУ Руслан Рябошапка выступил с соответствующим заявлением в парламенте, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о подозрении Дубневича в причастности к хищению средств при проведении государственных закупок. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

Рябошапка потребовал снять неприкосновенность с Дубневича

Так, Рябошапка, на заседании Регламентного комитета заявил, что у ГПУ достаточно доказательств, чтобы дело было расследовано и рассмотрено в суде. Были продемонстрированы аудиоматериалы, которые должны подтвердить вину Дубневича.

Нардеп же в ответ заверил, что преступления не совершал и доказательств против него быть не может. Дубневич напомнил, что это уже пятое представление на снятие с него неприкосновенности по этому делу.

"Вижу только политическую подоплеку. В тексте (представления – Ред.) ничего не изменено. Я преступлений не совершал", – прокомментировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу, пришла с обыском САП.

Также "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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