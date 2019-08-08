Рвутся к работе? Новоизбранные нардепы проведут срочное заседание

Первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов Верховной Рады Украины состоится в пятницу, 9 августа.

Мероприятие произойдет в 14:00 в конференц-зале парламента, сообщает пресс-служба ВР. Отмечается, что народных депутатов созвал председатель Рады Андрей Парубий.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 13 Регламента Верховной Рады, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный избирательный барьер.

Таким образом, партии должны отправить следующее число делегатов:

"Слуга народа" – 17;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3;

ВО "Батькивщина" – 2;

"Европейская Солидарность" – 2;

"Голос" – 1.

Кроме того, народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

"Предусмотрены подходы к прессе представителей Подготовительной депутатской группы в кулуарах третьего этажа", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Верховная Рада ГолосUA

Отметим, в законе о Регламенте Верховной Рады Украины сказано, что формирование Подготовительной депутатской группы происходит для подготовки предложений по организации и проведению пленарных заседаний первой сессии парламента нового созыва и подготовки проектов соответствующих актов.

Напомним, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус ранее сообщил, когда, вероятнее всего, состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва.

Как писал OBOZREVATEL:

ЦИК не успел официально огласить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду до 5 августа, как того требует законодательство. В указанную дату он признал избранными семь народных депутатов Украины из последних восьми. Проблема возникла из-за 210 округа.

Напомним, кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожал членам окружной избирательной комиссии. Он не желал мириться с победой самовыдвиженца Бориса Приходько.

Приходько пожаловался на фальсификации в подсчете голосов на 210-м округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В связи с этим жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа.

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