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Как Герега прорывается к власти: всплыли эксклюзивные документы

2.1тЧитать материал на украинском

Партия "За конкретные дела", созданная внефракционным народным депутатом и совладельцем сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия" Александром Герегой, проводит экспансивную политику по завоеванию электората на будущих выборах в Верховную Раду, которые пройдут осенью 2019 года.

Кроме того, политсила активно борется за участие в местных выборах. Для этого политтехнологи парламентария даже выстроили целую схему в Хмельницкой области, которая должна обеспечить ему победу. Документы, подтверждающие это оказались в распоряжении OBOZREVATEL.

Ниже приводим подробное описание алгоритма работы команды Гереги.

Александр Герега

Александр Герега

LIGA.net

  • 1-й уровень — руководитель избирательного штаба области — возглавляет областную структуру человек, который непосредственно отвечает перед Герегой и руководит областными процессами в целом.

  • 2-й уровень — ответственный за район — подчинены руководителю избирательного штаба области, отвечают за организацию избирательной кампании в своем районе Хмельницкой области.

  • 3-й уровень — "сотники" в районах — находятся в подчинении "руководителей районов" (каждый из них получает зарплату 5000 гривен).

  • 4-й уровень — "десятники" — подчиняются "сотникам" (получают заработную плату в размере 1000 гривен). Задачей "десятников" является непосредственная работа со своим окружением и убеждение их голосовать за политические проекты Гереги.

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Помимо функционирования такой иерархической структуры в интересах лично Гереги, его соратников также уличили в причастности к так называемой предвыборной "сетке" от БПП. Она действует на территории всей Хмельницкой области и подразумевает подкуп избирателей доверенными людьми Гереги в пользу одного из кандидатов в президенты Украины. Деньги выдаются людям непосредственно "черным налом".

"Сетка", в которой участвуют люди Гереги

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что нардеп Герега и его супруга Галина продолжают вести бизнес в аннексированном Россией Крыму, а также владеют фирмой в Московской области.

Так, согласно выписке из реестра юридических лиц Российской Федерации, в мае 2014 года, украинские компании "Эпицентр К", "Новая линия" и "Торговый дом "Трейдиком "Инко", конечными владельцами которых является семья Герег, основали в городе Пушкино Московской области компанию ООО "Руслайн Ко".

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Место
УкраинаХмельницкий
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
По фізіономії видно, яка натура, по моєму точна копія ЗЕ. СВІЙ до свого по своє
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