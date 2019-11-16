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16 ноября • обновлено в 16:32
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"Русскоязычных ломают через колено!" Нардеп Шевченко снова оскандалился

2.1т
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Депутат президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что жителей восточных регионов Украины в принудительном порядке заставляют говорить на украинском языке.

Такое заявление он провозгласил в шоу "Народ против" на телеканале ZIK. По мнению Евгения Шевченко, жители Восточной Украины вынуждены говорить на украинском языке, хотя они и русскоязычные. Потому что их заставляют забыть о своих корнях, культурные ценности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Это ведет к примирению у нас? Это ведет к благосостоянию в стране?", - отметил Шевченко.

Евгений Шевченко

Евгений Шевченко

Новости
"Слуга народа" Шевченко выступил на росТВ: журналист отметил показательный момент

Также он добавил, что Украина - многонациональная страна, в которой живет много русскоязычного народа. В качестве примера он привел греков, болгар, евреев и сами россиян.

"Я сделал запрос в национальную комиссию о том, чтобы они дали свою правовую оценку" 5 канала ", так как они это транслировали, они сделали записи. Я считаю, там есть признаки межнациональной розни по территориальному признаку. Я в своем обращении все четко написал. Я боролся и буду бороться с теми людьми, которые провоцируют межнациональную ненависть, вражду и неприятие других людей по расовой принадлежности, языковой, территориальной и национальной. Это мои абсолютные убеждения", - добавил депутат.

Его оппонент на шоу Олег Синютка посоветовал нардепу никогда не пользоваться темниками Кремля, а также отметил, что в команде "Европейской солидарности" не было ни одного призыва к расовой или межнациональной ненависти.

"Я действительно выступал на росТБ, но где я там говорил, что идет гражданский конфликт? Я там защищал Украину и говорил, что она должна быть равноправной, что ее надо уважать, что наша армия уже не та, что была, она сильная. Я говорил, что если мы не будем делить по языку людей, мы будем сильными.", - сказал Шевченко.

Позже, комментируя свое заявление о якобы инициирования проверок в "5 канале", Шевченко заявил, что канал якобы "занимается дискредитацией и призывает к войне".

Нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар так прокомментировала такие заявления Шевченко: "Наверное, коллега не знает, что депутаты вообще не инициируют такие проверки. Это делается путем мониторинга, если канал нарушил вполне конкретные законы Украины. И Нацсовет сам так мониторинги проводит. Но очевидно, что это показывает желание этого депутата, коллеги, который был в эфире российского телевидения, наказывать украинские каналы".

А сопредседатель ЕС Ирина Геращенко отметила: "Очень символично, чьим слугой есть этот народный депутат. Я хочу выразить полную солидарность "5 каналу" и сказать, что мы видим: те, кто шныряют на российские пропагандистские помойки, пытаются уже через свои запросы душить свободу слова в Украине. И это недопустимо".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персона
Евгений Шевченко
Тег
Партия Слуга народа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Смелый человек, молодец!
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