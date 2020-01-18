"Русскоговорящих притесняют!" Медведчук попытался угодить России, но попался на лжи. Фото

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – за жизнь" решили закрыла глаза на новый закон о среднем образовании.

В четверг, 16 января, документ был принят Верховной Радой 327 голосами, однако члены ОПЗЖ, которые считают его "преступным", внезапно "воздержались" на голосовании, дав лишь три голоса "против", но два "за".

Как нардепы от ОПЗЖ голосовали за закон о среднем образовании

При этом уже 17 января один из лидеров фракции и кум главы РФ Виктор Медведчук резко раскритиковал принятый закон, заявив, что он "грубо нарушает пять статей Конституции Украины".

"Это политика дискриминации русского языка, политика дискриминации русскоязычного населения, это фактически то, что было предыдущим преступным режимом введено в ранг государственной политики, я имею в виду дискриминацию русского языка и русскоязычного населения, которая продолжается при сегодняшней власти", – возмутился он.

Медведчук и Ко подставили РФ

OBOZREVATEL подробно рассказывал, в чем суть нового закона о среднем образовании, который позволит ввести широкий перечень новаций.

Также ранее Верховная Рада Украины приняла новый закон о совершенствовании высшего образования.

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