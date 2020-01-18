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18 января • обновлено в 18:25
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"Русскоговорящих притесняют!" Медведчук попытался угодить России, но попался на лжи. Фото

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Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – за жизнь" решили закрыла глаза на новый закон о среднем образовании.

В четверг, 16 января, документ был принят Верховной Радой 327 голосами, однако члены ОПЗЖ, которые считают его "преступным", внезапно "воздержались" на голосовании, дав лишь три голоса "против", но два "за".

Как нардепы от ОПЗЖ голосовали за закон о среднем образовании

Как нардепы от ОПЗЖ голосовали за закон о среднем образовании

При этом уже 17 января один из лидеров фракции и кум главы РФ Виктор Медведчук резко раскритиковал принятый закон, заявив, что он "грубо нарушает пять статей Конституции Украины".

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"Это политика дискриминации русского языка, политика дискриминации русскоязычного населения, это фактически то, что было предыдущим преступным режимом введено в ранг государственной политики, я имею в виду дискриминацию русского языка и русскоязычного населения, которая продолжается при сегодняшней власти", – возмутился он.

Медведчук и Ко подставили РФ

Медведчук и Ко подставили РФ

OBOZREVATEL подробно рассказывал, в чем суть нового закона о среднем образовании, который позволит ввести широкий перечень новаций.

Также ранее Верховная Рада Украины приняла новый закон о совершенствовании высшего образования.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Образование в Украине
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Киев
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бред ну вот я ру ..хотя не я славянскоязычный кириллицу придумал Кирилл и Мефодий а руцких тогда не существовало,и никто не гнобит меня))))))
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Кравченко Игорь
Кравченко Игорь
Притесняют))
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Кравченко Игорь
Кравченко Игорь
А вы гр-н Медведчук вообще то когда-нибудь ездили по селам Донецкой и Луганской области?Там говорят на суржике(смесь украинского и русского),они не могут говорить по-русски физически.И это со стороны квазиреспублик.Они как раз и применяют русскоговорящих))
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