Русский язык в Донецке: Гай пояснил опасность

Идея президента Украины Владимира Зеленского предоставить жителям оккупированного Донецка право вести документооборот на русском языке де-факто – начало процесса федерализации Украины.

"Чтобы предоставить статус русскому языку для отдельного региона, необходимо вносить изменения в Конституцию", – заметил в комментарии OBOZREVATEL офицер запаса, волонтер, журналист Мирослав Гай.

Владимир Зеленский 112 Украина

"Зеленский является глубоко некомпетентным и непрофессиональным человеком. Что ближайшее окружение вкладывает ему в голову, то он и ретранслирует. Своего экспертного мнения на любую тему он не имеет. Возможно, он считает, что это не проблема – заполнять бланки и вести документооборот по-русски", – заявил офицер.

Он признал: "Единственное, в чем Зеленский прав – в том, что это действительно не проблема. Возможно, он чувствует это интуитивно. У нас действительно никогда не было проблем с русским языком. И Зеленский не раз доказывал это на своих концертах – он часто выступал по-русски".

"Но чтобы предоставить статус русскому языку для отдельного региона, необходимо вносить изменения в Конституцию. Возможно, нужно будет прописать, что отдельные регионы имеют право на самоопределение в отношении языка. Это фактически федерализация", – подчеркнул Гай.

И добавил: федерализация Украины является промежуточной целью Кремля на пути к достижению стратегической цели – развала украинского государства.

Как писал OBOZREVATEL, президент Зеленский сказал: "Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы. Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить".

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