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Русский язык на Донбассе: в "Слуге народа" открестились от скандального предложения Богдана

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Политическая партия "Слуга народа" не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе.

Такое заявление сделал идеолог политической силы и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу Свобода слова.

Кандидат в нардепы подчеркнул, что озвученная руководителем Офиса президента Андреем Богданом инициатива является исключительно его субъективным мнением.

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"Это следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что, согласно ст.10 Конституции, единственным государственным языком является украинский, и "Слуга народа" придерживается этой позиции.

Стефанчук отреагировал на слова Богдана

Стефанчук отреагировал на слова Богдана

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался об украинском языке на Донбассе. "Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем", - сказал он.

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Персоны
Руслан СтефанчукАндрей Богдан
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Политика - это такое дело - нечестное!
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