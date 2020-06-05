Закон о языке в Украине могут изменить: эксперты рассказали о возможном статусе русского

В Украине могут пересмотреть квоты на украинский язык в пользу русского, так же он может стать региональным на оккупированном Донбассе в случае деэскалации конфликта в регионе.

Об этом идет речь в статье OBOZREVATEL о возможном изменении языкового закона, на который недавно намекнул спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.. По мнению бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, украинские политики могут согласиться на требование Кремля по языковому вопросу при одном условии.

"Не исключаю, что они могут согласиться "на русский язык на Донбассе в обмен на определенные уступки россиян в процессе деэскалации конфликта и возвращения региона обратно в состав Украины", – уточнил экс-политик.

Стоит отметить, что российские представители постоянно требуют вернуть русский язык в учебный процесс в Украине. Для них это вопрос минимум. Максимум – это статус русского языка в Украине как второго государственного. Время от времени некоторые украинские политики напоминают об этом, подавая соответствующие законопроекты.

Русский язык Главред

В статье так же идет речь о том, "инициатива "Слуг народа" (об изменении языкого закона. – ред) обязательно затронет квоты хотя бы потому, что "Квартал 95" выпускает русскоязычный продукт, а бывший фронтмен коллектива Владимир Зеленский (даже став главой государства) постоянно жалуется на этот инструмент защиты украиноязычного продукта.

"Также следует ожидать упразднения норм закона, вступающих в силу с 2021 года: экзамена на уровень владения государственным языком во время получения украинского гражданства и обязательное использование украинского языка в кино, театрах и музеях и сфере обслуживания. И, конечно, – официальный статус русского языка для ряда регионов", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о возможном изменении Закона о языке могло появиться на фоне переговоров Украины и России по решению конфликта на Донбассе.