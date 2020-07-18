Почему любые попытки легализовать русский язык на территории Украины и других стран, несут в себе смертельную опасность?

Любые попытки снижения роли государственного украинского языка на законодательном уровне, в том числе и в пользу русского языка, следует рассматривать как идеологическую диверсию, попытку искусственного создания в стране гражданских конфликтов и противоречий, разрушения украинских ценностей, украинской государственности и обоснования очередного военного нападения на Украину.

Стоит не забывать, что 4-я мировая гибридная война Путина против коллективного запада и Украины, это в первую очередь война смыслов, ценностей и понятий.

4-я мировая гибридная война Путина представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер, направленных на уничтожение Украины как государства и геополитической реальности.

Путинская Россия предпринимает беспрецедентные меры по разрушению украинской государственности.

Особенно стоит отметить тот факт, что сейчас динамика агентурно-подрывной деятельности Путина в Украине накануне планируемого им в районе 17 сентября 2020 года вероломного военного вторжения находится на наивысшем уровне. И задачи агентурно-подрывной деятельности Путина, как раз так и состоят в том, чтобы усугублять имеющиеся и создавать новые противоречия ради создания оснований для захвата свободных территорий Украины.

Поэтому любые антиконституционные действия, которые делают шаг назад в Мордор от конституционного курса евроатлантической и европейской интеграции, в условиях внешней агрессии и оккупации части суверенных территорий, являются недопустимыми и должны жестко пресекаться спецслужбами и правоохранительными органами. В Основном Законе Украины, украинский язык является единым государственным языком. В сложившейся геополитической реальности, необходимо законодательно обеспечить защиту и развитие в Украине украинского языка.

Русский язык, это лингвистический рудимент, доставшийся Украине впоследствии трехсотлетней российско-советско-российской оккупации. В этом плане русский язык не подпадает под Европейскую хартию региональных языков.

Стоит напомнить, что Путин и его коллективная ОПГ российской агрессией против Украины и оккупацией суверенных украинских территорий, в своих решениях и высказываниях считают Украину не государством, а российской территорией, - недоразумением, возникшем после распада СССР.

Общеизвестно, что для Путина русские и украинцы это один народ и в этой его воображаемой конструкции украинцы, как отдельный народ не существуют.

Стало быть, попытки замещения в Украине украинского языка русским языком следуют рассматривать во взаимосвязи с другим событием: предоставление гражданам Украины в упрощенном порядке российского гражданства.

Важно знать о том, что документированные российскими паспортами граждане Украины, для России являются не украинскими, а российскими гражданами. Таких "граждан Украины", Россия не считает гражданами Украины. Россия, безусловно, ведет статистику количества выданных паспортов гражданам Украины.

Обратите внимание на нормы российской военной доктрины и обнуленной Путиным конституции.

Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976), гласит: "В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…. формирования Вооруженных Сил могут оперативно использоваться за пределами Российской Федерации" (пункт 31). "Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время: защита граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации от вооруженного нападения на них" (п.п. "к" пункт 32).

А вот и статья 69 ч. 3 всенародно обнуленной Путиным конституции:

"Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".

В постановлении Совета Федерации N 48-СФ от 1 марта 2014 г., о дачи согласия Путину по нападению на Украину указывалось о защите "... граждан Российской Федерации, наших соотечественников". Напомнить, как все начиналось?

В понимании Путина "общероссийской культурной идентичностью", пронизано все постсоветское пространство.

Как только ослабнет значение украинского языка в пользу русского языка, а количество выданных гражданам Украины российских паспортов перевалит за 2-х миллионный рубеж, и при этом российским агентам в Украине удастся дестабилизировать общественно-политическую обстановку, Путин обязательно нападет, и будет убивать украинцев уже на новых украинских территориях. Тем более, что сейчас для Путина не существует никаких внешних сдерживающих факторов.

Иными словами, любые законодательные поощрения в Украине русского языка на деле обернутся смертями и массовыми убийствами украинцев.

Ситуация с русским языком, равно как и с любым советско-российским рудиментом (например демонтаж памятника Конева в Праге), Путин и его ОПГ всегда используют как очередной повод для провокаций и нападений под легендой защиты своих "ценностей".

Любой политический, общественный, либо религиозный деятель, продвигающий и (или) пропагандирующий в Украине российские нарративы, должен немедленно подпадать под оперативную разработку украинских спецслужб на предмет осуществления подрывной деятельности в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта. Для эффективной борьбы с российской вражеской агентурой требуется принятие Закона Украины "О противодействии российской агрессии".

Первоочередные задачи обороны в 4-й мировой гибридной войне, это борьба в тылу с вражеской агентурой, которая должна быть системной, профессиональной и постоянной, стать целью всего украинского общества и государства.