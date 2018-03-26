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"Русский мир" провалился": Пионтковский рассказал о громадном поражении Путина

1.8тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин вряд ли решится на серьезное обострение на Донбассе, так как уже потерпел поражение.

Его планы по захвату части Украины провалились, заявил в интервью "Апострофу" российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Ведь он (Владимир Путин. - Ред.) прекрасно понимает, что на основных направлениях потерпел поражение. Возьмем Украину: где его "русский мир" и "Новороссия"? Это же провалилось. Донбасс – это не то, о чем мечтал Путин", - отметил Пионтковский.

Он также рассказал, что замышлял президент РФ.

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"Помните, у него был план "Новороссия" с захватом 10-12 украинских областей и он рассчитывал развязать этническую войну между русскими и украинцами? А ему это не удалось, и он потерпел громадное поражение. Большинство русского населения в Украине осталось верным украинскому государству и его выбору. Это было первое фундаментальное поражение Путина", - подчеркнул журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пионтковский рассказал о сложном положении Путина, уточнив, что сейчас ему не до войны в Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинАндрей Пионтковский
Место
РоссияМосква
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