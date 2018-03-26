"Русский мир" провалился": Пионтковский рассказал о громадном поражении Путина

Президент России Владимир Путин вряд ли решится на серьезное обострение на Донбассе, так как уже потерпел поражение.

Его планы по захвату части Украины провалились, заявил в интервью "Апострофу" российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Ведь он (Владимир Путин. - Ред.) прекрасно понимает, что на основных направлениях потерпел поражение. Возьмем Украину: где его "русский мир" и "Новороссия"? Это же провалилось. Донбасс – это не то, о чем мечтал Путин", - отметил Пионтковский.

Он также рассказал, что замышлял президент РФ.

"Помните, у него был план "Новороссия" с захватом 10-12 украинских областей и он рассчитывал развязать этническую войну между русскими и украинцами? А ему это не удалось, и он потерпел громадное поражение. Большинство русского населения в Украине осталось верным украинскому государству и его выбору. Это было первое фундаментальное поражение Путина", - подчеркнул журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пионтковский рассказал о сложном положении Путина, уточнив, что сейчас ему не до войны в Украине.