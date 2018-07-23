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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Русский мир, бессмысленный и беспощадный, или Торговцы краденым

1.1т

В чём разница?

Украинские боксёры из раз в раз повторяют избиение россиян на ринге.

Россияне размышляют о "референдумах" на оккупированных украинских территориях.

Новый "референдум" на оккупированных территориях как очередная попытка заставить мир забыть о российском вторжении. Единственный вопрос для такого голосования: согласны ли вы с тезисом, что Кремль создал на захваченных территориях русский мир, бессмысленный и беспощадный? И два варианта ответа: "Да", поддерживаю "Нет", поддерживаю. Видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Романа Цимбалюка
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Русский Солдат
Русский Солдат
Видишь ли хохлик, спортивные достижения нельзя перевести в политическую плоскость потому что Россия все равно проведет референдум на Донбассе и украина не сможет этому помешать, ибо слаба.
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