В чём разница?

Украинские боксёры из раз в раз повторяют избиение россиян на ринге.

Россияне размышляют о "референдумах" на оккупированных украинских территориях.

Новый "референдум" на оккупированных территориях как очередная попытка заставить мир забыть о российском вторжении. Единственный вопрос для такого голосования: согласны ли вы с тезисом, что Кремль создал на захваченных территориях русский мир, бессмысленный и беспощадный? И два варианта ответа: "Да", поддерживаю "Нет", поддерживаю. Видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.