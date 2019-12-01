"Русский дурак!" Аваков высмеял человека Путина из-за "наступления" на Украину

Министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина по поводу распада Украины.

Соответствующий пост с благодарностью он написал на своей странице в Facebook, обратившись к украинцам, кто не понимает с первого раза таких "володиных".

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира", – написал Аваков.

Аваков назвал Володина дураком

Он также обратился к "сторонникам всепрощения" с украинской стороны и всем, кто утверждает, будто "мы один народ".

"Перечитывайте володиных. А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие – такие, как я. До ваших услуг – русскоязычный украинский националист Арсен", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Володин осудил поведение украинской делегации в ООН во время выступления депутата Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека. Также он пожаловался, что национализм может привести к выходу из состава Украины ряда областей.

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