1) Якщо не підтримає Гриценка, відмовчуючись чи зробивши незрозумілу заяву, це фактично означає — проведе Порошенка в другий тур.

В такому разі він піде в парламент як поміркована патріотична сила, яка підтримала менше, на його думку, зло.

У цього сценарію є ймовірні Однодумці, на чолі з Климпуш-Цинцадзе та Гопко. З ними ж, з великою вірогідністю, за цього сценарію він і піде в парламент.

2) Якщо ж він відкрито підтримає Порошенка в першому чи другому турі, тоді на парламент він піде з реєркарнованою БПП, основу якої складуть Однодумці.

Це буде невдала спроба стати державником. Він остаточно буде втрачений як альтернативний політик, віддавши цю роль Зеленському.

3) Якщо підтримає, як і обіцяв, єдиного кандидата від демократів, то отримає повагу, як і Садовий, та зможе повести об'єднаних демократів на базі Самопомочі в парламент.

Таким чином буде сформовано дві сили майбутнього:

одна — креативна, нестримно та непередбачувана на чолі з Зе;

та друга — помірковані інституціоналісти в дусі Фукуями на чолі з Вакарчуком.

В такому сценарії Святослав Іванович разом конкуруватиме з Зе за роль наступного президента, ввдбувшись як нові політичні еліти, ставши разом з ним соціальним ліфтом для нових політиків.

---

Я б радив йому обрати 3-ій сценарій. В ньому президентом стає Гриценко. Який буле пов'язаний очікуваннями Виборців і контрольований сильною незалежною від нього верховною радою.

Країна, в свою чергу буде убезпечена від надпотужного протистояння — всі проти Порошенка.

А Вакарчук отримає + до карми та політичного капіталу...

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram