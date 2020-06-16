Зеленский уволил своего советника: Демченко получил должность в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, уволив его с должности своего советника.

Соответствующий указ №228/2020 был опубликован на сайте Офиса президента во вторник, 16 июня.

Предыдущим указом (№227) Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Известно, что Демченко был советником Зеленского с 23 июля 2019 года. С сентября 2014 года он был советником тогдашнего главы Украины Петра Порошенко.

Он также работал заместителем министра иностранных дел, вторым секретарем посольства Украины в США, консулом в Стамбуле и послом Украины в Сербии и Черногории.

Скриншот указа президента

Как писал OBOZREVATEL, у сотрудника аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины подтвердили COVID-19. Известно, что он контактировал с коллегами.