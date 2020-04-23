Закупка некачественных костюмов для врачей-инфекционистов: в Минздраве отреагировали

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" согласовало закупку защитных костюмов для врачей, которые работают с больными на COVID-19, очень плохого качества.

Об этом на пресс-брифинге заявила заместитель министра охраны здоровья Светлана Шаталова.

По ее словам, руководство предприятия заказало 71 тысячу костюмов у компании "Текстиль-Контакт", которые используются в быту, для работы в сфере оптовой торговли и никак не смогут защитить от вирусной инфекции. Несмотря на относительно низкую цену костюма – 245 грн за штуку, использовать его нельзя.

"Для сравнения. Есть Volkswagen и "Запорожец". И то, и то – автомобили, но их стоимость и комплектация отличаются. Если мы говорим о защите наших врачей, когда это инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, ежедневно работающие с больными на коронавирус – мы как государство должны гарантировать им защиту", – подчеркнула Шаталова.

Защитные костюмы

Именно поэтому в МОЗ заблокировали проведение тендера и самостоятельно провели его повторно, закупив уже качественные костюмы.

"Мы провели согласно всем нормам и правилам. 17 марта был принят соответствующий закон, также было принято постановление Кабинета министров №225. Нами были внесены изменения в план годовых закупок министерства, а также получены коммерческие предложения от 7 участников. Три из них, по разным причинам (долги, отсутствие документов), были отклонены. Осталось 4 предложения, мы получили всю документацию, посмотрели на стоимость и подписали договор с той компанией, которая дала наименьшую сумму и показала сертификат качества по стандарту 14126", – пояснила замминистра.

При этом все необходимые нормы и правила, а также предписания качества костюмов со стороны Минздрава были заранее подготовлены. Почему в ГП "Медицинские закупки Украины" заранее их не изучили – это вопрос к руководству предприятия, директору Арсену Жумадилову.

Светлана Шаталова также добавила, что новые костюмы помогут защитить жизнь медиков и, возможно, замедлят рост количества зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждены 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом каждый 6-й зараженный – медик.

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