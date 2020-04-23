Главная Новости
23 апреля • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Закупка некачественных костюмов для врачей-инфекционистов: в Минздраве отреагировали

Читать материал на украинском

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" согласовало закупку защитных костюмов для врачей, которые работают с больными на COVID-19, очень плохого качества.

Об этом на пресс-брифинге заявила заместитель министра охраны здоровья Светлана Шаталова.

По ее словам, руководство предприятия заказало 71 тысячу костюмов у компании "Текстиль-Контакт", которые используются в быту, для работы в сфере оптовой торговли и никак не смогут защитить от вирусной инфекции. Несмотря на относительно низкую цену костюма – 245 грн за штуку, использовать его нельзя.

"Для сравнения. Есть Volkswagen и "Запорожец". И то, и то – автомобили, но их стоимость и комплектация отличаются. Если мы говорим о защите наших врачей, когда это инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, ежедневно работающие с больными на коронавирус – мы как государство должны гарантировать им защиту", – подчеркнула Шаталова.

Защитные костюмы

Защитные костюмы

Именно поэтому в МОЗ заблокировали проведение тендера и самостоятельно провели его повторно, закупив уже качественные костюмы.

"Мы провели согласно всем нормам и правилам. 17 марта был принят соответствующий закон, также было принято постановление Кабинета министров №225. Нами были внесены изменения в план годовых закупок министерства, а также получены коммерческие предложения от 7 участников. Три из них, по разным причинам (долги, отсутствие документов), были отклонены. Осталось 4 предложения, мы получили всю документацию, посмотрели на стоимость и подписали договор с той компанией, которая дала наименьшую сумму и показала сертификат качества по стандарту 14126", – пояснила замминистра.

При этом все необходимые нормы и правила, а также предписания качества костюмов со стороны Минздрава были заранее подготовлены. Почему в ГП "Медицинские закупки Украины" заранее их не изучили – это вопрос к руководству предприятия, директору Арсену Жумадилову.

Светлана Шаталова также добавила, что новые костюмы помогут защитить жизнь медиков и, возможно, замедлят рост количества зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 апреля в Украине официально подтверждены 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом каждый 6-й зараженный – медик.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
2
Смешно
3
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги